تعيين آلان باردو مدربًا لفريق وست بروميتش الإنجليزي

أعلن وست بروميتش ألبيون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، أنه عيّن آلان باردو مدربًا جديدًا له، بعقد لمدة عامين ونصف العام.

ويعود باردو إلى التدريب للمرة الأولى منذ إقالته من كريستال بالاس في ديسمبر/ كانون الأول 2016 وسيحل محل توني بوليس في وست بروميتش.

وأقيل بوليس في وقت سابق هذا الشهر، مع وجود وست بروميتش فوق منطقة الهبوط مباشرة عقب أربع هزائم متتالية في الدوري.

وقال باردو لموقع النادي على الإنترنت: “أنا متحمس للفرصة التي قدمها لي ألبيون، وأتطلع للعمل مع هذه المجموعة الموهوبة من اللاعبين”.

وأضاف: “التحدي العاجل هو تحقيق النتائج التي نحتاجها لنتقدم في الترتيب.. أدرك أنني بينما أنضم لواحد من الأندية التقليدية في كرة القدم الإنجليزية، فإنه ناد مصمم -أيضًا- على التقدم في الدوري الممتاز”.