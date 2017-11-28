شاهد هدف رياض محرز الرائع في مباراة ليستر وتوتنهام‎ (فيديو)

أحرز الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر سيتي هدفًا رائعًا في شباك توتنهام، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز ليستر سيتي على توتنهام 2 / 1.

واستلم محرز الكرة من قبيل منتصف الملعب ناحية اليمين، وانطلق وصوب بيسراه قبل دخول منطقة الجزاء، محرزًا هدفًا رائعًا.

الدوري الإنجليزي | ليستر سيتي 2 × 0 توتنهام هدف الثاني ليستر سيتي رياض محرز هدف جميلللللل HD https://t.co/p4XldrE2MI — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وسجل هدفي ليستر سيتي جيمي فاردي ورياض محرز في الدقيقتين 13 والأولى من الوقت بدل الضائع ، بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه لتوتنهام هاري كين في الدقيقة 79 .

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الخامس.