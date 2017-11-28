راؤول سانيهي مدير الكرة السابق في برشلونة يتولى ملف آرسنال الكروي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعيين راؤول سانيهي، مدير الكرة السابق بنادي برشلونة، في منصب مدير العلاقات الكروية.

وسيبدأ سانيهي مهمته في فبراير/ شباط المقبل، بعد 14 عامًا في برشلونة، وسيتعاون مع المدرب آسين فينغر؛ لإعادة هيكلة الفريق الإنجليزي.

وسيلعب سانيهي، الذي ينسب له الفضل في تعاقد برشلونة مع نيمار، دورًا رئيسيًا في تعاقدات آرسنال المستقبلية، لكنه لم يعيّن في منصب مدير الكرة، وهو منصب انتقده فينجر من قبل.

وقال الرئيس التنفيذي لآرسنال، إيفان جازيديس: “يحظى راؤول بعلاقات قوية في مجتمع كرة القدم العالمي، وكان سببًا مباشرًا في إبرام أكبر التعاقدات في أوروبا بالسنوات الأخيرة، ونتطلع للاستفادة من خبراته في آرسنال”.