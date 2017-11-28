فيرمينو وماني قد يعودان لتشكيلة ليفربول الأساسية أمام ستوك سيتي

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن ثنائي الهجوم ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، سيشاركان على الأرجح في التشكيلة الأساسية أمام ستوك سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا الأربعاء.

ولم يلعب الاثنان في التشكيلة الأساسية، خلال التعادل 1-1 مع حامل اللقب تشيلسي، يوم السبت الماضي، ما عرض المدرب الألماني لانتقادات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك ماني بديلاً في الدقائق الأخيرة، لكن فيرمينو ظل على مقاعد البدلاء، في استاد أنفيلد، وقبلها شارك اللاعبان في التعادل 3-3 مع إشبيلية، في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “من المنطقي الاستعانة بالقوى الضاربة في هذه المرحلة من الموسم، وقد يشارك فيرمينو وماني في التشكيلة الأساسية (أمام ستوك)”.

وأضاف: “ربما اعتقدنا أن فيرمينو يحتاج لراحة أمام تشيلسي، وأرى أن الفريق ظهر بشكل جيد. إنه عنصر مهم في التشكيلة، وأنا أثق في جميع اللاعبين”.

وأشار كلوب أيضًا، إلى إمكانية مشاركة إيمري تشان، الذي غاب عن لقاء تشيلسي؛ بسبب مشكلة عضلية، أمام ستوك، وقال، إن المدافع ديان لوفرين “قريب” من العودة للعب، بعد سلسلة إصابات.

ويحتل ليفربول المركز السادس، بفارق 14 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وتابع كلوب: “إذا استمر سيتي في الانتصارات، لن تكون هناك فرصة لأي أحد، لكنني لا أهتم بهذا الأمر الآن، وإذا تعثر أي منافس، فيجب أن نغتنم الفرصة..إنها مرحلة حاسمة في الموسم”.