بيتر كراوتش يجدد عقده مع ستوك سيتي حتى 2019

بيتر كراوتش يجدد عقده مع ستوك سيتي حتى 2019

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد مهاجمه المخضرم بيتر كراوتش لمدة عام واحد حتى 2019.

ويلعب كراوتش، البالغ 36 عامًا، في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2002، حيث احترف في صفوف ليفربول وتوتنهام قبل الانضمام إلى ستوك في 2011، مقابل عشرة ملايين جنيه إسترليني وسجل منذ ذلك الحين 43 هدفًا.

وقال مارك هيوز، المدير الفني لستوك: “بيتر قضى مع ستوك فترة أطول من تلك التي قضاها مع أي نادٍ آخر، وهذه إشارة واضحة على حجم التقدير من كل طرف للآخر”.

وأضاف: “لازال لديه الكثير ليقدمه لنا، ربما هو في السادسة والثلاثين، لكن له أثرًا بالغًا خلال المباريات”.

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