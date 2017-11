بيتر كراوتش يجدد عقده مع ستوك سيتي حتى 2019

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد مهاجمه المخضرم بيتر كراوتش لمدة عام واحد حتى 2019.

ويلعب كراوتش، البالغ 36 عامًا، في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2002، حيث احترف في صفوف ليفربول وتوتنهام قبل الانضمام إلى ستوك في 2011، مقابل عشرة ملايين جنيه إسترليني وسجل منذ ذلك الحين 43 هدفًا.

#SCFC are delighted to announce that @petercrouch has signed a one-year contract extension, committing the talismanic striker to the club until at least the summer of 2019. pic.twitter.com/UmbwpLEaYs

— Stoke City FC (@stokecity) November 28, 2017