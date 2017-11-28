بعد عروض ريال مدريد وبرشلونة.. فينغر يحسم الجدل حول مستقبل سانشيز وأوزيل

استبعد أرسين فينغر مدرب آرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، الاستغناء عن الألماني مسعود أوزيل أو المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير كانون الثاني إلا إذا “وقع أمر غير متوقع”.

وينتهي عقد سانشيز وأوزيل الصيف المقبل، وتكررت التكهنات حول احتمال رحيلهما عن آرسنال، إذ ذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد وبرشلونة يستهدفان ضم أوزيل، بينما كان سانشيز محور انتقال لم يكلل بالنجاح إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، بخلاف تقارير ربطته أخيرا بريال مدريد.

وردًا على سؤال، قبل مواجهة هدرسفيلد تاون في الدوري الممتاز غدًا الأربعاء، عن ما إذا كان يعتقد أن اللاعبين سيبقيان مع الفريق اللندني بعد فترة الانتقالات في يناير/ كانون الثاني قال فينجر للصحفيين “نعم، بالطبع أستبعد رحيلهما، ولا أفكر كل يوم في هذا الأمر”.

“ما دام أوزيل وسانشيز هنا في آرسنال؛ فإنهما يقدمان أقصى ما في استطاعتهما لصالح الفريق، أعتقد أنهما سيبقيان حتى نهاية الموسم؛ إلا إذا وقع أمر غير متوقع”.

وإذا لم يمدد الاثنان عقديهما سيحق لهما التفاوض مع أندية أخرى في يناير/ كانون الثاني تمهيدًا للانتقال في الصيف.

وردا على سؤال إن كان يعتقد أن كلا اللاعبين سيبقيان مع الفريق لفترة طويلة، أجاب فينغر “لست الوحيد الذي يقرر هذا، عليهما -أيضًا- أن يقررا ذلك”.

كما تحدث فينغر -أيضًا- عن مصير جاك ويلشير، الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه قد يرحل، بعد أن أخفق في حجز مكان ثابت له مع الفريق الأول لآرسنال هذا الموسم.

وأوضح فينغر “أضع مصلحته في اعتباري دائمًا؛ لأنه كان لاعبًا في آرسنال منذ أن كان طفلًا. الأهم عندي حاليًا هو مصلحة اللاعب.

“عليّ أن أراعي مصلحة ويلشير ومصلحة آرسنال في الوقت نفسه. وإذا رأيت أن بقاءه مع الفريق هو الخيار الأفضل بالنسبة له سوف أقاتل من أجله بكل قوتي”.