تشيلسي يستهدف 5 صفقات في ميركاتو الشتاء.. تعرف عليهم

تراجع مستوى تشيلسي بشكل ملحوظ هذا الموسم، بالمقارنة مع الموسم الماضي على الصعيد المحلي رغم كونه ضمِن التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي لم يلعبها الموسم الماضي، وتوج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفضلت الإدارة التخلص من المدير الرياضي النيجيري مايكل إيمانالو، الذي اشتغل في الفريق 10 سنوات؛ وذلك بسبب سوء تفاهمه مع المدرب الإيطالي، الذي أصبح يملك صلاحيات واسعة في التعاقدات، وثقة الإدارة.

وحسب الصحف البريطانية، فالمدرب الإيطالي طلب من الإدارة تعزيزات في فترة الانتقالات الشتوية للمنافسة محليًا وقاريًا، كما أن البرازيلي ويليان قد يرحل للدوري الصيني مقابل مبلغ مهم في الشتاء.

ويبقى البرازيلي أليكس ساندرو المدافع الأيسر ليوفنتوس أبرز المطلوبين من المدرب الإيطالي، بالإضافة لمتوسط ميدان إيفرتون الدولي الإنجليزي روس باركلي، والمهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي لاعب كريستال بالاس.

ويسعى كونتي للتعاقد مع لاعبين من الدوري الفرنسي، وهما: المدافع الشاب الفرنسي مختار دياخابي لاعب أولمبيك ليون، والبرازيلي لوكاس مورا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.