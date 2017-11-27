مدرب ليستر سيتي يُنهي خلافه مع رياض محرز

أنهى كلود بويل المدير الفني لليستر سيتي الخلاف مع لاعبه الجزائري رياض محرز عقب تذمر لاعب الوسط من استبداله قبل نهاية التعادل 1/1 مع ويستهام يونايتد بـ 20 دقيقة يوم الجمعة الماضي.

ولم يسمح بويل للخلاف مع أفضل لاعب في البريميرليغ الموسم قبل الماضي أن يطول وأنهاه سريعًا رغم تذمره الواضح خلال الاستبدال.

وقال بويل الذي تولى تدريب ليستر الشهر الماضي خلفًا لجريغ شيكسبير إنه يفهم إحباط محرز ويقول إن الدولي الجزائري سيشارك أساسيًا أمام توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء ويتوقع منه التألق في الملعب بدلًا من التذمر والإحباط.

وأضاف بويل: “تحدثنا معًا في التدريب ولا توجد مشكلة. هو لاعب مهم لنا إلى جانب جيمي (فاردي) ومن المهم أن يظهر مهارته وكفاءته. بدا رياض محبطًا قليلًا في الشوط الثاني بسبب عدم لمس الكرة كثيرًا وافتقاده للمساندة”.

وتابع “أمر جيد عندما يكون اللاعب غير سعيد ولكن الآن من المهم مساعدته على تحقيق مزيد من الاتساق مرة أخرى واستعادة مستواه. فهو لاعب موهوب وأثق في أنه سيظهر كفاءته في المباراة المقبلة وتقديم أداء جيد”.