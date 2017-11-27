غوارديولا يستهدف صفقة برشلونة الفاشلة في الميركاتو الشتوي

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يراقب مدافع ريال سوسيداد الدولي الإسباني إينييغو مارتينيز، على أمل التعاقد معه في الشتاء المقبل أو الميركاتو الصيفي.

وكان المدافع الدولي الإسباني البالغ من العمر 26 عامًا، محط اهتمام مانشستر سيتي في الصيف الماضي، لكن دخول برشلونة على الخط، واقترابه من ضم اللاعب دفع الفريق الإنجليزي للتوجه للفرنسي بناجمين ميندي، والتعاقد معه من موناكو الفرنسي.

وتخلى برشلونة في اللحظات الأخيرة عن صفقة المدافع الدولي الشاب لأسباب ظلت مجهولة، ليستمر في صفوقف ريال سوسيداد هذا الموسم تحت مراقبة بضع فرق أوروبية كبرى، خصوصا في إنجلترا.

وأمام إصابة الدولي الإنجليزي جون ستونز، والإصابات المتكررة للقائد البلجيكي كومباني وإصابة الفرنسي ميندي، يجد المدرب الإسباني نفسه مضطرًا للتعاقد مع مدافع في الشتاء المقبل.

واستعان المدرب الإسباني بلاعب الوسط فابيان ديلف كمدافع وسط في عدد من اللقاءات.