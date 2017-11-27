أوزيل يغيب عن مباراة آرسنال وهدرسفيلد.. تعرف على السبب

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال، إن لاعب الوسط مسعود أوزيل لن يشارك أمام هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غد الأربعاء، عقب غيابه عن الفوز 1-صفر على بيرنلي، أمس الأحد، بسبب المرض.

وتعين على فينغر استدعاء لاعب الوسط إينسلي ميتلاند-نايلز ليجلس على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي بعد نصيحة طبية لأوزيل بمغادرة فندق الفريق قبل المباراة التي أقيمت باستاد تيرف مور.

وأبلغ فينغر الصحفيين: “الطبيب جاء لرؤيتي وقال إن (أوزيل) يجب أن يعود للديار.. كان في الفندق معنا”.

وأضاف: “سافر معنا ثم عاد.. أحضرنا ميتلاند-نايلز الذي وصل الساعة الواحدة ظهرًا لأننا كان معنا 17 لاعبًا فقط”.

وتابع: “هل سيكون أوزيل جاهزًا لمباراة الأربعاء؟ بالتأكيد الوقت ضيق. سنرى ما سيحدث بالضبط”.

وتقدم آرسنال للمركز الرابع في الدوري بعد أن سجل أليكسيس سانشيز هدفًا من ركلة جزاء قرب النهاية ليحصد النقاط الثلاث أمام بيرنلي.

ويحتل هدرسفيلد المركز 11 برصيد 15 نقطة من 13 مباراة.