مدرب بيرنلي يفتح النار على الحكام عقب الخسارة أمام آرسنال

قال شون دايك مدرب بيرنلي إن قرارات الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تصب في مصلحة الأندية الكبيرة وليست الصغيرة، بعد هزيمة فريقه 1/0 أمام آرسنال اليوم الأحد بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهذه المباراة الثالثة على التوالي بين الفريقين، التي يأتي فيها قرار في مصلحة آرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع، وتقدم الفريق الزائر إلى المركز الرابع بينما بقي بيرنلي سابعًا.

وقال دايك بعدما أحرز أليكسيس سانشيز هدف الفوز بركلة جزاء: “هناك الكثير من الأمور بداخلي تجعلني غاضبًا جدًا. كان من المرجح ألا تحتسب هذه الركلة في يوم آخر وهذا ما يمكنني قوله”.

“أعتقد أنكم تستطيعون التوصل لاستنتاجات من هذا والعودة للماضي”.

وأشار الحكم لي ميسون إلى أن جيمس تاركوفسكي دفع آرون رامسي في ظهره، لكن جماهير بيرنلي لم تكن سعيدة بمبالغة اللاعب الويلزي في السقوط.

وقال دايك في إشارة إلى قرارات سابقة في المباراة: “كان هذا صعبًا. ربما كانت ركلة جزاء، لكن في رأيي لم تكن لتحتسب في ظل حسن الأداء اليوم. أستطيع أن أجزم لكم بذلك”.

وبسؤاله هل تصب القرارات في مصلحة الأندية الكبيرة أجاب دايك “لا أعلم. الجماهير تتحدث عن ذلك قبل أن أبدأ مسيرتي بصفتي مدربًا. القرارات تصب في مصلحة الأندية الكبيرة”.

“لست متأكدًا من أنها حقيقة. لا أعلم هل قام أحد بإحصائية حول هذا الأمر لكن لسنوات روّج مدربون لهذا الأمر”.

وتابع “لا أقول إن الأمر يرتبط بما حدث اليوم. ربما هذه (ركلة) يتم احتسابها لكني لم أشاهدها تحتسب في أوقات أخرى”.

وبسؤاله عن صدفة حدوث ذلك في مباريات ضد آرسنال أجاب “حدث الأمر هناك (في إستاد الإمارات في الموسم السابق) أيضًا. نتطلع لمباراة دور الإياب وحدوث الأمر مرة أخرى ليصل العدد إلى 4 مرات. الجماهير ستبدأ في المراهنة حول هذا الأمر”.