مانشستر سيتي ينهي مغامرة هيديرسفيلد.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي انتفاضته الجامحة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقَّق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه المثير والصعب 2/1 على مضيفه “هيديرسفيلد تاون “اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أُقيمت اليوم عن فوز آرسنال على مضيفه بيرنلي 1/0، وساوثهامبتون على ضيفه إيفرتون 4/0.

وعزَّز مانشستر سيتي، الساعي إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013/2014، موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد.

في المقابل، تجمَّد رصيد هيديرسفيلد، الصاعد حديثًا للبطولة، عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، علمًا بأن هذه هي الخسارة السادسة التي يتلقَّاها الفريق في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم “هيديرسفيلد” بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي الشوط الثاني، ارتدى رحيم ستيرلينغ ثوب الإجادة، بعدما تسبب في ركلة جزاء لمانشستر سيتي أحرز منها النجم الأرجنتيني “سيرخيو أغويرو” هدف التعادل في الدقيقة 47، ليتقاسم وصافة هدافي المسابقة مع “هاري كين” مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد 9 أهداف لكل منهما، بفارق هدف خلف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول (المتصدر).

وواصل “ستيرلينغ” تألقه في المباراة، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل لمانشستر سيتي في الدقيقة 83، مسجلًا بذلك هدفه الثامن في البطولة هذا الموسم.