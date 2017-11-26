أوزيل يكشف موقفه من الانضمام إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن الدولي الألماني مسعود أوزيل مستعد للدخول في مفاوضات مع برشلونة بهدف الانضمام إلى النادي الكتالوني.

وأوضحت صحيفة “صن” البريطانية أن أوزيل، مستعد لمفاوضة برشلونة للانتقال إليه في سوق الانتقالات الشتوي المقبل في شهر يناير 2018.

وينتهي عقد أوزيل (29 عامًا) مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي، وتشير تقارير إلى أنه لن يجدد عقده مع الغانرز بسبب المبالغة في طلباته المادية.

ويرتبط أوزيل بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة وكذلك العودة إلى ريال مدريد، ويمكنه الرحيل مجانًا الصيف المقبل، في حال لم ينجح آرسنال في تجديد عقده.

وانتقل أوزيل إلى آرسنال صيف العام 2013، قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

وشارك أوزيل في 171 مباراة مع الغانرز في جميع المسابقات، سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 60.