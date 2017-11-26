مشجع ينقذ مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إثر إصابة حكم الراية (فيديو)

شهدت المباراة، التي جمعت بين فريقي نوريتش سيتي وبريستون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لقطة طريفة وغريبة على الملاعب، إثر إصابة حكم الراية، وعدم تمكنه من استكمال المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتعرض حامل الراية لإصابة قوية، وفشل في استكمال المباراة وطلب التغيير، واضطر الحكم الرابع في المباراة لأن يشارك بديلًا لحامل الراية المصاب، ولكن كانت هناك صعوبة لاستكمال اللقاء، الذي كان في دقائقه الأخيرة دون حكم رابع يعلن عن الوقت بدل الضائع أو حدوث تغييرات.

واضطر الحكم لإيقاف اللعب لفترة وجيزة حتى يجد حلًا، وبالفعل تم اختيار الحكم المحلي، دافيد ثارنيل، والذي كان متواجدًا في المدرجات ليقوم بدور الحكم الرابع، وقام حكم الساحة بمنحه كل التعليمات الخاصة به في هذه الدقائق، واستبدل بالفعل ملابسه وارتدى زي الحكام، وقام برفع اللوحة التحكيمية ليعلن عن 10 دقائق وقتًا بدل ضائع وسط تصفيق الجمهور في الملعب.