كونتي: هازارد عاد إلى مستواه الرائع

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إن إيدن هازارد، مهاجم الفريق، عاد أخيرًا إلى مستواه الرائع، بعدما أظهر اللاعب البلجيكي كل إمكاناته في التعادل 1-1 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وسببت مهارة هازارد وتحركاته دون الكرة وبها العديد من المشاكل لدفاع ليفربول، وبدا أن الجناح البلجيكي، الذي ساهم بشكل كبير في فوز تشيلسي باللقب العام الماضي، عاد إلى سرعته الحقيقية.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 26 عامًا لإصابة في تدريب مع بلجيكا في يونيو/ حزيران الماضي وخضع لجراحة، وغاب عن فترة الإعداد وبداية الموسم الحالي.

لكن مع تحليه بالصبر لإعادة اللاعب إلى التشكيلة، يشعر كونتي أن الأمور بدأت تؤتي ثمارَها.

Eden Hazard what an unbelievable player???????? pic.twitter.com/pzO9Vra5cW — Mod (@HazardChaos) November 25, 2017

وقال كونتي للصحفيين، بعدما أدرك فريقه التعادل باستاد أنفيلد في الدقيقة الـ 85 عبر ويليان: “بداية الموسم كانت مليئة بالمشاكل؛ لأنه تعرض لإصابة مع منتخب بلاده وبدأنا الموسم من دونه.

“عندما تتعرض لهذه الإصابة، يجب أن تخضع لجراحة، من المهم أن يحصل اللاعب على وقته للتعافي”.

وكان كونتي سعيدًا بمساهمات هازارد من منتصف الملعب أكثر من المعتاد وعمله بتناغم مع المهاجم الإسباني الفارو موراتا.

وقال “إيدن في حالة جيدة للغاية الآن.. هو يحب اللعب كمهاجم، ويلعب بتناغم مع ألفارو. بالنسبة لي هذه فرصة للعب بخطتين مختلفتين”.

وأثار اللاعب البلجيكي إعجاب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، واعترف أن فريقه كان بحاجة لعدة لاعبين لإيقافه.

وقال المدرب الألماني عند الحديث عن مستوى هازارد: “ليس سيئًا. لم تكن مهمة سهلة أن تدافع بلاعب واحد ضده. كانت الأمور ستصبح أسهل قليلًا مع وجود لاعب آخر. مع وجود لاعب ثالث كانت ستصبح لديك فرصة جيدة”.