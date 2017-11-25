شاهد.. هدف محمد صلاح في شباك تشيلسي وسبب رفضه الاحتفال‎

شاهد.. هدف محمد صلاح في شباك تشيلسي وسبب رفضه الاحتفال‎

المصدر: فريق التحرير

سجل النجم المصري الدولي محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك فريقه السابق تشيلسي، في الدقيقة 65 من زمن المباراة التي تجمعهما على ملعب “أنفيلد رود” في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف محمد صلاح من تسديدة رائعة ليكون أول هدف له في شباك فريقه السابق تشيلسي، منذ رحيله عن صفوف الفريق إلى فيورنتينا الإيطالي في 2015، على سبيل الإعارة، ولكنه رفض الاحتفال به احترامًا وتكريمًا لضحايا مصر، نتيجة الحادث الإرهابي والذي وقع مساء أمس بمسجد الروضة بالعريش، خلال صلاة الجمعة وراح ضحيته 305 أشخاص.

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 25 نقطة، لذلك يحتاج الريدز الفوز من أجل اقتحام المربع الذهبي.

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