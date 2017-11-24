يورغن كلوب: محمد صلاح لا يسعى لإثبات أي شيء أمام فريقه السابق تشيلسي

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن مهاجمه المصري محمد صلاح لا يسعى لإثبات أي شيء عندما يواجه فريقه السابق تشيلسي، غدًا السبت، في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد تشيلسي مع صلاح في 2014، لكنه شارك في 19 مباراة فقط قبل إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي في الموسم التالي.

وانتقل صلاح إلى روما على سبيل الإعارة أيضًا، الذي تعاقد معه في نهاية المطاف في 2016، قبل أن يحطم الرقم القياسي للتعاقدات في ليفربول قبل بداية الموسم الحالي.

وتألق الدولي المصري، البالغ عمره 25 عامًا، مع عودته إلى إنجلترا مجددًا، وتصدر قائمة هدافي الدوري بتسعة أهداف في 12 مباراة.

وأرجع كلوب تراجع صلاح خلال فترته مع تشيلسي إلى قلة الخبرة، قائلًا إنه لم يستغرب فشل الجناح المصري في فرض نفسه على تشكيلة الفريق اللندني الذي توج باللقب في الموسم الذي أعير فيه صلاح للمرة الأولى.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عن صلاح، “كان صغيرًا جدًا في فريق قوي للغاية، ولم ينجح في فرض نفسه. هذا يحدث في الكثير من الأحيان، لاعب آخر تعرض لنفس الموقف هو كيفن دي بروين الذي يؤدي بشكل رائع حاليًا مع مانشستر سيتي. كان من الصعب في ذلك الوقت أن يشترك في تشكيلة (تشيلسي). كان الفريق يملك هجومًا رائعًا وناجحًا”.

ويتألق الدولي البلجيكي حاليًا بفضل تمريراته الحاسمة في صنع الأهداف، وبات خطرًا يهدد كافة الفرق الكبرى في المسابقة.

وغادر دي بروين تشيلسي مثل صلاح خلال فترة تولي جوزيه مورينيو تدريب الفريق، ووصف كلوب قرار مهاجمه المصري بصنع اسمه بعيدًا عن الفريق اللندني بالقرار “الطبيعي تمامًا”.

وأضاف: “لا يمكن إلقاء اللائمة على أي شخص، وبالتأكيد لا يمكن أن يحدث ذلك مع صلاح. اقتنص فرصته التالية بالإعارة إلى فيورنتينا ثم الانتقال لروما بشكل دائم ثم القدوم إلى ليفربول، تطور كثيرًا بالتأكيد خاصة على الصعيد البدني، ودائمًا ما كان لاعبًا جيدًا. لا أعتقد أنه سيخوض مباراة الغد من أجل إثبات شيء ما أمام تشيلسي لأن هذا أمر طبيعي للغاية.

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: “لو كان قدّم أداءً جيدًا مع تشيلسي ما كنا تعاقدنا معه على الأرجح، لذلك أنا سعيد بهذا الموقف”.