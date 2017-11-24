كونتي: لست سعيدًا بقلة وقت الاستعداد لمواجهة ليفربول

لا يبدو أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي سعيدًا بحصول فريقه على يوم واحد للاستعداد لمواجهة مضيفه “ليفربول” في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت، لكنه شدّد على أن لاعبيه لا يمكنهم اختلاق أعذار بسبب الجدول المتكدّس.

ويواجه حامل اللقب مسؤولية أكبر هذا الموسم بمشاركته في دوري أبطال أوروبا، ويتحمّل عبء خوض 11 مباراة خلال 36 يومًا فقط.

وفاز تشيلسي 4-صفر على “قرة باغ” في أذربيجان يوم الأربعاء الماضي، ليضمن التأهل إلى دور 16 في المسابقة الأوروبية العريقة، لكن عودته إلى لندن تأخرت بسبب الطقس السيئ في اليوم التالي.

وقال “كونتي” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:”هذا الأسبوع كان شاقًا، لكنني لا أبحث عن مبررات، وسنسعى إلى خوض مباراة جيدة أمام فريق جيد مثل ليفربول، وبالتأكيد هو أسبوع غريب”.

وأشار إلى شعور بعض أفراد فريقه بـ”الخوف” بسبب احتياج الطائرة لإجراء محاولتين للهبوط بشكل آمن في لندن، وسط أجواء ضبابية في ساعة مبكرة أمس الخميس، لكن المدرب الإيطالي قلّل من شأن الواقعة.

وأضاف:”كانت مشكلة في الهبوط بسبب وجود ضباب كثيف، ولم يكن ممكنًا الهبوط بالطائرة في أول محاولة، لذا حاول قائد الطائرة مجددًا ونجح الأمر، والوصول إلى المنزل في السادسة صباحًا ليس أمرًا بسيطًا، فهنالك احتياج للراحة والتعافي، والاكتفاء بيوم واحد فقط للاستعداد لمباراة كبيرة ليس صائبًا، لكننا مجبرون على ذلك، ولن يكون الوضع سهلاً، لكن يجب أن نبذل أقصى جهد لدينا”.

وعاش تشيلسي موقفًا مشابهًا في وقت سابق هذا الموسم عندما حلَّ ضيفًا على أتليتيكو مدريد يوم 27 سبتمبر أيلول الماضي، ثم خسر 1-صفر أمام المتصدر مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام.

وتابع:”أعتقد أن رابطة الدوري الإنجليزي يجب أن تُولي عناية أكبر لهذا الأمر، وأن تعطي فرصة للفريق من أجل التعافي”.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 25 نقطة، متقدمًا بمركزين وثلاث نقاط على ليفربول.