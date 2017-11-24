هازارد قبل مباراة ليفربول: محمد صلاح ظُلِم في تشيلسي

وصف البلجيكي إيدن هازارد، صانع اللعب في تشيلسي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مهاجم ليفربول محمد صلاح، بأنه لاعب متميز للغاية، قائلًا، إن صلاح لم يحصل على الفرصة المناسبة للتألق، وإظهار قدراته ومهاراته، خلال الفترة التي قضاها في صفوف النادي اللندني.

وانضم صلاح إلى تشيلسي في 2014، لكنه لعب 19 مباراة فقط، قبل إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي، مع بداية الموسم التالي. بعدها، أمضى صلاح موسمًا مع روما على سبيل الإعارة، قبل أن يرتبط معه بعقد دائم في 2016.

والتحق اللاعب المصري، البالغ من العمر 25 عامًا بليفربول، في يوليو الماضي، ليعود مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، وهو يحتل حاليًا صدارة قائمة هدافي المسابقة، برصيد 9 أهداف أحرزها في 12 مباراة.

وقال هازارد للصحفيين: “إنه لاعب من الطراز الأول.. لاعب ينتمي للمستوى الأعلى تمامًا.. لم يحصل على فرصته في تشيلسي.. ربما بسبب المدرب.. ربما بسبب لاعبين آخرين.. لا أعرف”.

“لديه التميز، ولكن في تلك الفترة، أتذكر أن تشيلسي كان يوجد به ويليان وأوسكار وأنا.. والأمر لم يكن سهلًا بالنسبة له (صلاح)”.

وأضاف :”هو مهاجم رائع، وسجل هذا الموسم العديد من الأهداف. أمر جيد دائمًا أن تلعب أمام صديق.. لكن ليفربول ليس صلاح وحده.. لديه كوكبة من اللاعبين المتميزين”.

ويحل حامل اللقب ضيفًا على ليفربول، غدًا السبت. ويتفوق تشيلسي بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، بفارق 3 نقاط على ليفربول.

ولم يحصل تشيلسي على وقت طويل للمران، بعد فوزه الأربعاء الماضي 4/0 على قرة باغ، في أذربيجان، في دوري أبطال أوروبا. لكن هازارد (26 عامًا)، أكد على استعداد الفريق.

وقال: “لم يشارك الكثير من اللاعبين في مباراة الأربعاء.. ولعبت أنا 60 دقيقة فقط.. كما استبدل نغولو (كانتي).. ولهذا فمن الممكن أن نلعب مباراة الغد بنشاط وقوة، رغم تقارب مستوى الفريقين”.