حرب شرسة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على سانشيز

أشارت تقارير صحافية إنجليزية إلى أن مانشستر سيتي، متصدر البريميرليغ، سيواجه حربًا شرسة، في يناير/كانون الثاني المقبل، من باريس سان جيرمان للتنافس على ضم مهاجم آرسنال المتمرد ألكسيس سانشيز.

وينتهي عقد اللاعب مع النادي اللندني بنهاية الموسم الحالي، ورفض تجديد عقده؛ ما يسمح له بالتفاوض مع أي ناد يريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحرص آرسنال على بيع اللاعب في يناير/كانون الثاني المقبل؛ حتى يستفيد ماديًا من قيمة الصفقة بدلًا من رحيله مجانًا في نهاية الموسم، دون حصول النادي على أي مقابل من صفقة انتقاله.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن متصدر الدوري الفرنسي عقد عدة جلسات مع ممثلي سانشيز، البالغ عمره 28 عامًا؛ بشأن انتقاله للنادي الباريسي في يناير المقبل.

ويسعى بيب غوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة، والحالي لمانشستر سيتي للم شمله على مهاجمه السابق في النادي الكتالوني، وكاد أن يفعل ذلك بالفعل في آخر أيام الانتقالات خلال الصيف الماضي؛ لولا رفضه التخلي عن رحيم سترلينغ، الذي طلبه آرسنال مقابل سانشيز.

وما زاد من حرص الناديين على ضم سانشيز هو مشاركة آرسنال في الدوري الأوروبي، وليس دوري الأبطال؛ ما يعني أن مهاجم تشيلي بإمكانه المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع سيتي وسان جيرمان على حد سواء.

ورفض آرسنال عرضًا من مانشستر سيتي في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 60 مليون إسترليني لضم سانشيز بعد فشله في التعاقد مع توماس ليمار من موناكو.