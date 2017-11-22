محمد هنيدي يتحدى تريبل إتش في نزال WWE بمدينة أبوظبي (صور)

تحدى الفنان المصري محمد هنيدي، نجم المصارعة، تريبل إتش أن يدخل معه في نزال، ووافق النجم العالمي، ووضع هنيدي في موقف محرج.

محمد هنيدي بدأ الأمر بتغريدة على تويتر قال فيها “ضد هنيدي” في تعليق على تغريدة من تريبل إتش أعلن فيها عن مواجهة رومان رينز في أبوظبي.

ويبدو أن قدوم النجم تريبل إتش الى أبوظبي جعل الفنان الكوميدي الكبير محمد هنيدي يتحمّس لذلك بشكل جعله يتحدى كلا من تريبل إتش ورومان رينز اللذين سيتواجهان في اليوم الثاني من مباراة أبوظبي المقبلة بتاريخ 8 ديسمبر تحديدا.

وكانت WWE قد أعلنت عن قدوم نجومها إلى أبوظبي يومي ٧ و ٨ ديسمبر في ملعب التنس بمدينة زايد الرياضية بمشاركة كوكبة من نجوم ونجمات WWE، وعلى رأسهم تريبل إتش ورومان رينز ودين أمبروز وسيث رولينز وساموا جو وفين بالور وبراي وايت وأليكسا بليس وساشا بانكس وغيرهم.