إقالة توني بوليس مدرب وست بروميتش من منصبه

قال نادي وست بروميتش ألبيون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، إنه أقال مدربه توني بوليس من منصبه، وعين المساعد غاري ميجسون مدربًا مؤقتًا للفريق.

ويبتعد وست بروميتش بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط ويحتل المركز الـ 17 (بين 20 فريقًا) برصيد عشر نقاط من 12 مباراة بعد أن مني بست هزائم.

وقال جون وليامز، رئيس النادي: “نحن في مجال لا يعترف إلا بالنتائج.. وبناء على ما حققناه خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي وما تحقق في الموسم الحالي حتى الآن، فإن نتائجنا كانت مخيبة للآمال”.

وأضاف رئيس النادي: “نود أن نسجل تقديرنا لما أسهم به توني وبما قدمه من جهد كبير خلال فترة انتقال في النادي تغيرت خلالها ملكية النادي.. ونحن نتمنى له كل التوفيق في مستقبله”.

وأنهى وست بروميتش الموسم الماضي في المركز العاشر، بعد أن حقق فوزًا وحيدًا في آخر ثماني مباريات في الدوري.