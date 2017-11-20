بوكيتينو ينفي أي خلافات مع داني روز مدافع توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز: إن عدم مشاركة اللاعب الدولي الإنجليزي داني روز، مدافع الفريق، في قمة شمال لندن، السبت الماضي، أمام آرسنال؛ كانت بسبب شكوك حول لياقته البدنية، نافيا تقارير صحافية أشارت إلى وجود خلافات بينهما.

وتعافى روز، البالغ 27 عامًا، من إصابة في الركبة لحقت به في مباراة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي، وأعلن اسمه ضمن تشكيله الفريق في المباريات الخمس اللاحقة؛ لكنه غاب كليًا عن مباراة السبت الماضي، التي خسرها توتنهام 2-صفر أمام آرسنال.

كما شارك روز أيضًا في المباراتين الوديتين لإنجلترا أمام ألمانيا والبرازيل، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن بوكيتينو يعتقد أن روز ليس لائقًا بشكل كامل.

وقال بوكيتينو: “أعتقد أن البعض يحاول إثارة قضية لا أساس لها. قيمنا أداء اللاعب، وقلنا له إننا نفضل أن يرتاح، ويشارك لاعب آخر بدلًا منه.

“بالنسبة لنا كان القرار أن يتدرب على أرض الملعب؛ ليعود إلى سابق لياقته مثل (الجناح إيريك) لاميلا، الذي كان يتدرب مع فريق تحت 23 عامًا.. ما يحتاجه فقط هو استعادة لياقته، ثم ينتظر الفرصة الملائمة للمشاركة في المباريات”.

وتسببت خسارة توتنهام صاحب المركز الرابع على ملعب الإمارات أمام آرسنال في اتساع الفارق إلى 11 نقطة مع مانشستر سيتي المتصدر. ويرى هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام أن الفريق عليه أن يحافظ على استقرار مستواه؛ للبقاء ضمن فرق المقدمة في الدوري الممتاز.

وقال: “أعتقد ان أهم شيء علينا فعله الآن، هو الحفاظ على استقرار المستوى.. لقد كنا ضمن فرق المربع الذهبي في السنوات الثلاث الأخيرة”.

وتأهل توتنهام إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، ويمكنه أن يعوض تراجعه في الدوري المحلي عندما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند الألماني في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، غدًا الثلاثاء.