مورينيو يستعد لخطف لاعب آخر من تشيلسي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن البرازيلي ويليان قد يكون ثاني لاعب ينضم من تشيلسي، حامل لقب الدوري الممتاز، إلى مانشستر يونايتد الموسم الحالي، حيث يسعى مدربه السابق جوزيه مورينيو لضمه للشياطين الحمر في يناير/كانون الثاني المقبل.

ولم يبدأ الدولي البرازيلي البالغ عمره 29 عامًا أي مباراة هذا الموسم مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث يسعى للانضمام إلى مدربه السابق مورينيو مجددًا.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن ويليان المنضم من شاختار دونيتسك الأوكراني إلى تشيلسي قبل سنوات قد يجد نفسه بعيدًا عن النادي مع حرص كونتي على ضم لوكاس مورا مواطن ويليان من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي هذه الحالة لن يجد مورينيو أي صعوبة في التعاقد مع ويليان ليضمه إلى ماتيتش المنضم ليونايتد الصيف الماضي من تشيلسي في صفقة أثرت كثيرًا على قدرات وسط الملعب لفريق المدرب كونتي.

ورغم أن ويليان يميل أكثر إلى الانتقال للدوري الصيني الذي تقدم أحد أنديته بعرض مغر لضمه إلا أنه سينتظر معرفة قيمة صفقة انضمامه ليونايتد، حتى يحسم قراره بالرحيل إلى مدينة مانشستر وترك لندن.

وشارك ويليان، أفضل لاعب في تشيلسي موسم 2015-2016، في 21 دقيقة فقط في آخر ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم.

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم العام المقبل في روسيا يبدو من المرجح رحيل ويليان إلى يونايتد ليضمن مشاركته بشكل أساسي حتى لا يتم استبعاده من تشكيلة مدربه تيتي التي تسعى لتتويج بلقب العالم للمرة السادسة.