هاري كين لصحيفة ألمانية: أرغب في البقاء مع توتنهام طوال مسيرتي الاحترافية

أبلغ هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ومنتخب انجلترا صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الأحد بأنه يرغب في البقاء طيلة مسيرته في النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كين، وهو هدف للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى لكن عقده مع توتنهام يمتد حتى عام 2022، للصحيفة “هدفي هو اللعب لتوتنهام فقط طيلة مسيرتي”.

وأضاف “في هذه اللحظة كل شيء يسير معي بشكل جيد هنا وأنا سعيد. نمتلك فريقًا رائعًا ومدربًا جيدًا ومركز تدريب محترفًا وهناك استاد جديد في الطريق أيضًا”.

وأحرز كين، هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، ثمانية أهداف هذا الموسم ويحتل توتنهام المركز الرابع حاليًا.

وتوفر تشكيلة توتنهام، التي تضم مواهب إنجليزية واعدة مثل كين وديلي آلي وايريك داير وداني روز وهاري وينكس وكيران تريبيير، مستقبلًا جيدًا بالتأكيد.

ويفخر المدرب ماوريسيو بوكيتينو بترقية اللاعبين الإنجليز الشبان إلى الفريق الأول، مثلما كان يفعل في ساوثامبتون، لكن بزوغ نجم كين مصدر فخر خاص للجماهير.

وسجل كين (24 عامًا)، الذي انضم للنادي وعمره 11 عامًا في 2004، خمسة أهداف أيضًا في دوري أبطال أوروبا وتأهل توتنهام لدور الستة عشر قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويحل توتنهام ضيفًا على بروسيا دورتموند هذا الأسبوع بعدما بات الفريق الألماني قاب قوسين أو أدنى من وداع البطولة.