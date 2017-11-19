تقرير إسباني: ريال مدريد يجد في أغويرو حلًا لمشاكله الهجومية

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد يستعد لصفقة قد تكلفه الكثير من الأموال للحصول على خدمات سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وذكر تقرير لموقع “دون بالون” الإسباني أن العملاق المدريدي يستعد للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 29 عامًا المنضم إلى سيتي في 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد وعزز نفسه مؤخرًا كأحد أعظم اللاعبين إن لم يكن الأعظم في تاريخ متصدر البريميرليغ بعدما حطم الرقم القياسي لإريك بروك الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ النادي.

وأحرز الهداف الأرجنتيني عشرة أهداف وصنع ثلاثة في البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا ما يثبت دوره البارز في قيادة سيتي لصدارة الدوري.

وما قد يدفع بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي للاستغناء عن أغويرو هو تألق البرازيلي الشاب جابرييل غيسوس على حساب زميله القادم من أمريكا الجنوبية أيضًا وأكبر منه بتسع سنوات.

وانتشرت الشائعات بالفعل بشأن رحيل أغويرو عن سيتي إلى ريال مدريد الساعي لتعزيز قدرته الهجومية في ظل تراجع أداء الفرنسي كريم بنزيما وظهور عامل التقدم في العمر على أداء كريستيانو رونالدو ما أدى لتراجع القدرات الهجومية للنادي الملكي.

وذكر تقرير “دون بالون” أن بطل أوروبا على استعداد لدفع 60 مليون جنيه استرليني لنجم سيتي الذي كان قريبًا من العودة إلى مدريد في أوقات عدة وكذلك الانضمام إلى برشلونة بتزكية من صديقه ليونيل ميسي.

وما يعزز إتمام هذه الصفقة سعي سيتي للتعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال الذي كان قريبًا من الانضمام لفريق غوارديولا الصيف الماضي.