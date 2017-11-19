ما علاقة احتفال بوغبا بهدفه بما يحدث في ليبيا؟ (صورة)

كشف بول بوغبا عن مغزى احتفاله بهدفه في مرمى نيوكاسل يونايتد في فوزه فريقه الكبير بأربعة أهداف مقابل هدف تكريمًا للأشخاص الذين “يعانون العبودية في ليبيا”.

وأحرز بوغبا هدفًا وصنع آخر في عودته بعد غياب استمر شهرين بسبب الإصابة ليقود مانشستر يونايتد لفوز كبير في أولد ترافورد ويحافظ فريق المدرب جوزيه مورينيو على علامة النجاح الكاملة على أرضه.

وتعين على يونايتد تعويض تأخره لينتزع النقاط الثلاث التي أبقته على بعد ثماني نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، بعدما وضع دوايت غايل فريق المدرب رفائيل بنيتز في المقدمة في الدقيقة 14.

وتسبب ذكاء بوغبا لاعب منتخب فرنسا في هدف التعادل في الدقيقة 37 إذ أرسل كرة عرضية إلى مواطنه أنطوني مارسيال الذي وضعها برأسه في الشباك.

ونشر بوغبا البالغ عمره 24 عامًا على حسابه في انستغرام سبب احتفاله بوضع ذراعيه عكس بعضهما، مشيرًا إلى أن هذه الإشارة لمساندة الأشخاص الذين يعانون العبودية في ليبيا.

وكتب لاعب الوسط الفرنسي قائلًا “رغم سعادتي بعودتي للمباريات. أدعو للذين يعانون من العبودية في ليبيا وأدعو لوقوف الله إلى جوارهم وتنتهي معاناتهم من هذه القسوة”.

وفي الوقت نفسه شكر بوغبا جماهير مانشستر يونايتد لدعمه خلال فترة إصابته في أوتار الركبة والتي أبعدته عن الملاعب كثيرًا.