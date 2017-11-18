فينغر يثير الجدل بشأن مستقبل سانشيز وأوزيل مع آرسنال

قال المدرب آرسين فينغر، اليوم السبت، إن أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل، يحبان آرسنال، ويريدان البقاء في النادي، لكن المال، سيحدد ما إذا كان اللاعبان، سيجددان عقديهما مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد سانشيز وأوزيل في الصيف المقبل، واعترف فينغر، بأن اللاعبين ربما يتم بيعهما في يناير كانون الثاني.

وهز سانشيز الشباك، في الفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير، في الدوري الممتاز، اليوم السبت.

وقال فينغر للصحفيين: “أنا مقتنع بأنهما يحبان النادي، لكن متى سيتم تحديد الأمور الأخرى؟ لا أعلم حقًا.

“أعتقد أنهما يحبان النادي، ويريدان البقاء، لكن هناك العديد من الأندية الكبيرة، التي ستقدم عروضًا جيدة أيضًا”.

وبسؤاله، هل يمكن لفوز آرسنال على توتنهام أن يقنع سانشيز وأوزيل بالبقاء، قال فينغر: “هذا ليس كافيًا؛ لأن العقدين، يجب أن يكونا جيدين، وكافيين بالنسبة لهما”.

وأضاف: “العقود تلعب دورًا.. الأمر بأكمله يجب أن يكون مناسبًا، وأن يشعرا بالسعادة”.

وضمن هدف سانشيز، الفوز لآرسنال، بعدما افتتح شكودران مصطفي التسجيل بضربة رأس، قبلها بخمس دقائق.

وتقدم آرسنال إلى المركز الخامس، متأخرًا بنقطة واحدة عن توتنهام، بعدما حقق فوزه الأول، في سبع مباريات في الدوري، على غريمه التقليدي.

وقال فينغر: “لعبنا برغبة وبتركيز جيد، وأردنا التمتع بفعالية وتماسك، من الدقيقة الأولى للأخيرة.

“تركيزنا كان جيدًا للغاية، ولم يظهر في أي دقيقة أننا يمكن أن نفقد التركيز”.

وجاء هدف مصطفى، بعد لعبة مثيرة للجدل، فالركلة الحرة التي تسببت في الهدف، احتسبت بعد مخالفة، كان يمكن التغاضي عنها من ديفينسون سانشيز ضد سانشيز، مهاجم آرسنال، وأظهرت الإعادة أن مصطفى كان في موقف تسلل.

وشدد فينغر: “قبل أسبوعين، اهتزت شباكنا بهدف لم يكن من تسلل بفارق بسيط، بل كان بفارق ياردة ولم يتحدث أحد.

“شاهدته مرة أخرى (هدف مصطفى)، وليس صحيحًا أنه كان متسللاً. المخالفة كانت صحيحة.

وتابع: “عندما تهتز شباكنا، يكون الأمر طبيعيًا، حتى لو كان من موقف تسلل.. عندما نسجل من كرة ربما تكون تسللاً، يجب أن أجيب على أسئلة عن ذلك، في المؤتمر الصحفي”.