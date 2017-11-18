مباراة آرسنال وتوتنهام.. 5 نجوم يرسمون ملامح ديربي لندن

تتجه الأنظار إلى العاصمة البريطانية لندن، لمتابعة لقاء الديربي المشتعل بين آرسنال وتوتنهام، السبت، في الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل آرسنال صاحب الضيافة المركز السادس برصيد 19 نقطة.

ولا شك أن الفريقين يملكان بين صفوفهما العديد من النجوم الموهوبين والمميزين في صدام آخر تكتيكي خارج الخطوط، بين الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لآرسنال، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لتوتنهام.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أبرز المواهب التي ستحسم صراع ديربي لندن المثير.. فإلى السطور التالية:

أليكسيس سانشيز

تبقى السيطرة على المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز أمرًا مهمًا بالنسبة لدفاع توتنهام، لعدم ترك المساحات أمام اللاعب الموهوب.

ويسعى سانشيز لمصالحة جماهير آرسنال الغاضبة من تراجع مستواه هذا الموسم، خاصة في ظل أنباء رحيله عن الفريق في شهر يناير المقبل لرفضه تجديد عقده.

وسجل سانشيز هدفين فقط وصنع 3 أهداف، وهو ما يجعله بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف في المرحلة القادمة.

هاري كين

لا شك أن الأنظار تتجه إلى هاري كين هداف توتنهام العائد من الإصابة، الذي يعتمد عليه فريقه بشكل أساسي ومباشر في لقاء آرسنال.

سجل هاري كين 13 هدفًا خلال 14 مباراة هذا الموسم مع توتنهام وصنع هدفين، وهو أحد أبرز مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها بوكيتينيو في خططه.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن هاري كين من اللاعبين المتميزين في الموسم الحالي على مستوى قارة أوروبا بالكامل.

وأضاف: “بلا شك كين أخطر لاعبي توتنهام في الفترة الحالية، وبالتالي فرض الرقابة عليه ضروري من جانب آرسنال”.

ديلي آلي

يعتمد توتنهام على قدرات واختراقات لاعب الوسط ديلي آلي؛ من أجل اختراق دفاع آرسنال بشكل لافت.

ويقدم ديلي آلي مستويات رائعة مع توتنهام هذا الموسم، وسجل لاعب الوسط الموهوب 7 أهداف نتيجة تحركه من الخلف إلى الأمام بشكل ممتاز، بجانب أدائه السريع هجوميًا وقدراته الدفاعية مع زملائه.

لاكازيت

يعول آرسنال على قدرات مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت اللاعب المتميز في خط هجوم الجانرز، الذي سجل 6 أهداف في أول مواسمه مع الجانرز.

ويسعى آرسنال للاستفادة من قدرات لاكازيت في هذا اللقاء، خاصة أنه لاعب سريع وقوي بدنيًا، ويستطيع الوصول لمرمى المنافسين. وأكد هيثم فاروق أن لاكازيت يحتاج فقط لتسجيل المزيد من الأهداف لتأكيد تألقه وتفوقه واكتساب الخبرات سريعًا بالنسبة للدوري الإنجليزي.

كريستيان إيريكسن

يعيش الدنماركي كريستيان إيريكسن حالة معنوية مرتفعة بعدما ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018، وسجل هاتريك في لقاء الإياب ضد إيرلندا.

وتألق إيريكسن صانع ألعاب توتنهام بشكل لافت في الموسم الحالي، ونجح في تقديم إضافة قوية لوسط الملعب في صفوف السبيرز. سجل 4 أهداف في 16 مباراة وصنع 4 أهداف، وهو الأمر الذي يجعله أحد أخطر لاعبي السبيرز.