ما هي نصيحة زوجة كونتي لجلب الحظ لتشيلسي؟

كشف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، عن سبب ترك شعر لحيته حتى يطول، ودور زوجته في هذا القرار قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون خارج ملعبه، في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وظهر كونتي طويل الذقن في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه على ملعب وست بروميتش، وسأله الصحفيون عن سبب مظهره الجديد بالذقن فرد قائلًا: “أتمنى أن يجلب شعر الذقن حظًا حسنًا لنا. زوجتي طلبت مني أن أطيلها (الذقن) ولو مرة واحدة، وقد سمعت بنصيحتها”.

وأضاف المدير الفني الذي قاد تشيلسي للقب في أول مواسمه في البريميرليغ الموسم الماضي:”بالنسبة لي، هذه هي المرة الأولى التي أطيل فيها لحيتي، وسوف نرى ما إذا كانت ستجلب الحظ أم لا. ربما سأبقيها طويلًا لو حققنا الفوز أو أنهي الموسم بلحية غزيرة!”

واعترف المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا بأن تشيلسي بحاجة للحفاظ على الانتصارات لمواصلة مطاردة فريق مانشستر سيتي المتصدر.

وأضاف: “الآن سيتي يلعب بشكل جيد للغاية، ومن الصعب أن يفقد نقاطًا، وإذا استمر بهذه الطريقة سيكون من الصعب جدًا على أي فريق الفوز باللقب، لكن يجب علينا مواصلة الكفاح حتى النهاية.

ودافع كونتي عن قراره باستبعاد المدافع البرازيلي ديفيد لويز أمام مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن قراره كان فنيًا، وطالب لاعبيه بقبول قراراته الفنية.

وأضاف كونتي: “نعم.. ديفيد لويز سيكون في التشكيلة.. كان استبعاده قرارًا فنيًا.. إنه أمر يجب أن يتعامل معه جميع اللاعبين..أن يتقبلوا مثل هذه القرارات. هذا أمر طبيعي.

ورفض كونتي الحديث عن علاقته مع اللاعب قائلًا: “أنا هنا لأتحدث عن الفريق قبل مواجهة مهمة أمام وست بروميتش.. لن أتحدث عن لاعب بعينه”.