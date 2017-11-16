مدرب توتنهام: آرسين فينغر مدرب استثنائي

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس، إن آرسين فينغر “مدرب استثنائي” وأحد أعظم المبدعين في كرة القدم الإنجليزية، وذلك قبل مواجهة آرسنال في قمة شمال لندن بالدوري الممتاز لكرة القدم، بعد غدٍ السبت.

ولم يخسر الأرجنتيني بوكيتينو في ست مواجهات أمام فينجر، مدرب آرسنال، منذ قدومه من ساوثامبتون إلى توتنهام في 2014.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي متقدمًا في الترتيب على آرسنال لأول مرة منذ 22 عامًا.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الثالث في الترتيب، متقدمًا بأربع نقاط عن آرسنال، لكن بوكيتينو ساند المدرب الفرنسي ضد الانتقادات التي يواجهها الموسم الحالي.

وقال بوكيتينو للصحفيين: “في تاريخ كرة القدم هو (فينغر) أحد أعظم المدربين على نفس المستوى مع (اليكس) فيرجسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، سيظل دائمًا مدربًا مميزًا. الحفاظ على دوافعك لأكثر من ثلاثة أعوام أمر صعب. خمس سنوات يجب أن تكون جيدًا، أما أن تحتفظ بها لعشر سنوات فعليك أن تكون جيدًا جدًا”.

وأضاف: “عندما تتحدث عن مدرب يبقى مع فريق لمدة 20 عامًا فهذا أمر مذهل. أي شخص يتحدث عنه يجب أن يتكلم باحترام. في بعض الأحيان تكون جيدًا وفي أحيان أخرى عكس ذلك. لكن يجب أن تحترمه”.

ولم يتوج بوكيتينو بأي ألقاب مع توتنهام، بينما أحرز فينجر ثلاث بطولات للدوري مع آرسنال، آخرها في 2004، وسبعة لكأس الاتحاد، ومع ذلك فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وقال بوكيتينو إن فينغر كان أحد المدربين الملهمين بالنسبة له عندما بدأ مسيرته التدريبية في اسبانيول.

وأضاف بوكيتينو، الذي قاد توتنهام للمركزين الثالث والثاني بالدوري على الترتيب في آخر موسمين: “فينجر كان مبدعًا ومتفوقًا على الجميع مثل فيرغسون. لذلك أحترمه وأقدره بشدة”.

ويأمل توتنهام في تعافي مهاجمه هاري كين، الذي يملك سجلًا تهديفيًا لافتًا أمام آرسنال، عقب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية التي أبعدته عن منتخب بلاده إنجلترا في مواجهة ألمانيا والبرازيل وديًا.