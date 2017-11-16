بعد حادث الإغماء.. أغويرو يعلن جاهزيته لمواجهة ليستر سيتي

أعلن سيرغيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي جاهزيته لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، بعدما سقط في غرفة الملابس بين الشوطين في خسارة منتخب بلاده الأرجنتين الودية 4-2 أمام نيجيريا يوم الثلاثاء.

وقال السيتي إن أغويرو الذي سجل هدفًا في الشوط الأول أمام نيجيريا حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى إنجلترا كما كان مخططًا بعدما أظهرت فحوص أنه عانى من “دوار”.

وسجل أغويرو (29 عاما) ثمانية أهداف في ثماني مباريات في الدوري مع سيتي هذا الموسم وأصبح مؤخرًا الهداف التاريخي للنادي.

وكتب على تويتر اليوم الخميس أنه يتطلّع للظهور أمام ليستر بعدما منحه أطباء السيتي الضوء الأخضر للمشاركة.

وحصد السيتي 31 نقطة من 11 مباراة ولم يهزم هذا الموسم بينما يحتل ليستر المركز 12 برصيد 13 نقطة.