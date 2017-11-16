ليفربول يتلقّى دفعة معنوية بتعافي هندرسون ولالانا قبل لقاء ساوثامبتون

تلقّى نادي ليفربول الإنجليزي دفعة معنوية بعد إعلان قائد الفريق غوردان هندرسون جاهزيته للعب إضافة إلى عودة لاعب الوسط آدم لالانا إلى التدريبات بشكل كامل قبل مواجهة ساوثامبتون بعد غدٍ السبت.

وغاب هندرسون (27 عامًا) عن انتصار فريقه 4-1 على وست هام يونايتد، كما لم يشارك في مباراتي إنجلترا الوديتين هذا الشهر بسبب إصابة في الفخذ، لكنه أدى مرانًا كاملاً أمس الأربعاء.

وقال هندرسون للصحفيين خلال حضور العرض الأول لفيلم جديد يتناول حياة لاعب ومدرب ليفربول السابق كيني دالغليش:”هذا أول مران كامل أقوم بتأديته.. وشعرت بتحسن، وآمل أن أتمكن من المشاركة في المباراة المقبلة.

وكان لدالغليش الفضل بضم اللاعب الدولي هندرسون إلى صفوف ليفربول قادمًا من سندرلاند في 2011، وأثنى هندرسون على لاعب ومدرب ليفربول السابق، قائلاً إن تشجيعه كان له أكبر الأثر على مشواره الكروي.

وقد يشارك لالانا، الذي لم يلعب هذا الموسم مع ليفربول بسبب إصابة في الفخذ، أمام فريقه السابق ساوثامبتون إلى جانب ساديو ماني الجناح الذي يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده السنغال.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الترتيب، ويعود تاريخ آخر فوز حققه على صاحب المركز 13 ساوثامبتون على أرضه في ملعب سانت ماري إلى العام 2015.