الإصابة تبعد مدافع توتنهام عن فريقه حتى العام المقبل

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، أنه من المتوقع أن يبتعد توبي ألدرفايريلد عن الفريق، حتى كانون ثان/يناير القادم؛ بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وأصيب ألدرفايريلد، خلال فوز الفريق اللندني 3 / 1 على ضيفه ريال مدريد الإسباني، في الأول من الشهر الجاري، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح بوكيتينو، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس؛ للحديث عن مباراة الفريق مع أرسنال، في ديربي شمال لندن، بعد غد السبت، في بطولة الدوري الإنجليزي: “إننا نتوقع أن تكون فترة غياب ألدرفايريلد أطول مما كان في السابق”.

وأوضح: “ربما يعود بعد أعياد الميلاد (كريسماس)، هذا هو التوقع”.

وأشار مدرب توتنهام: “دائمًا، مع هذا النوع من الإصابات، ينبغي علينا أن نكون حذرين. نحن بحاجة للانتظار”.

وكشف بوكيتينو، أن المهاجم هاري كين، وحارس المرمى هوجو لوريس، وثنائي وسط الملعب: ديلي آلي وهاري وينكس، عادوا جميعًا للتدريبات، بعد أن غابوا لبعض الوقت؛ بسبب الإصابة.

وأكد بوكيتينو: “إننا سعداء بوجودهم مع الفريق اليوم، نحن بحاجة لتقييم كل منهم غدًا”.

وتابع: “لدينا حصة تدريبية أخرى، لكنني آمل أن نتمكن من الاعتماد عليهم، في مباراة يوم السبت”.

ويحتل توتنهام المركز الثالث، في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أرسنال، صاحب المركز السادس.