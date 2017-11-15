المرض يُبعد يورغن كلوب ليغيب عن تدريب ليفربول

قال نادي ليفربول الإنجليزي إن مدربه يورغن كلوب ذهب إلى المستشفى عقب شعوره بالتعب وغاب عن التدريب اليوم الأربعاء.

وأصدر النادي بيانًا قال فيه: “ذهب يورغن كلوب للمستشفى اليوم احترازًا بعد شعوره بالتعب. فخضع لتقييم الأطباء وغاب عن تدريب اليوم نتيجة لذلك”.

ولم يكشف النادي عن المزيد من التفاصيل بشأن مرض كلوب لكن ليفربول أكد أن مدربه الألماني البالغ عمره 50 عامًا من المتوقع أن يغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم وقد يحتاج لمزيد من الفحوصات.

وسيستضيف ليفربول فريق ساوثامبتون في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.