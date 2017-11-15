لمحة فنية رائعة من نيمار في ويمبلي (فيديو)

رغم انتهاء مباراة إنجلترا والبرازيل الودية بالتعادل السلبي، إلا أنها لم تخل من اللمسات الفنية الخاصة بالنجم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وأبى نجم برشلونة السابق أن تخرج المباراة دون متعة حيث راوغ أكثر من لاعب إنجليزي في وسط ملعب ويمبلي قبل أن يضع الكرة بشكل رائع بين قدمي جاك ليفرمور لاعب وست بروميتش ألبيون؛ ما جعل الدولي الإنجليزي يقفز من على الأرض.

وأحبطت انجلترا ضيفتها البرازيل بطلة العالم خمس مرات، وفرضت عليها التعادل السلبي في ويمبلي استعدادا لكأس العالم العام المقبل.

وأشركت البرازيل، التي تصدرت تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية لتبلغ النهائيات التي ستقام العام المقبل، تشكيلة أساسية كاملة من بينها نيمار وجابرييل غيسوس وكاسيميرو ورغم سيطرتها على اللعب لم تصنع سوى القليل من الفرص.

وتعادلت انجلترا دون أهداف مع ألمانيا بطلة العالم الأسبوع الماضي، وأظهرت التزامًا جيدًا مرة أخرى رغم غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، الذين سينضمون للتشكيلة في روسيا.