خوان ماتا: مانشستر يونايتد يجب أن يستعد لفترة “عيد الميلاد الحاسمة”

قال خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد إنه ينبغي على فريقه أن يصل إلى قمة مستواه مع اقتراب الوصول إلى مرحلة يمكن أن تكون “حاسمة” في فترة عيد الميلاد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري بفارق ثماني نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر بعد مرور 11 جولة وخسر 1-صفر أمام تشيلسي حامل اللقب في الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولية.

وكتب ماتا في مدونته الشخصية على موقع النادي “نعود إلى المران وتفكيرنا ينصب على مباراة نيوكاسل وأهمية الأشهر المقبل إذ ستكون الفترة مزدحمة بالمباريات خاصة خلال عيد الميلاد”.

وأضاف “الفريق الذي يكون جيدًا في هذه الفترة يمكن أن يكون ذلك حاسمًا لمشواره في النصف الثاني من الموسم”.

ولم يشارك ماتا في الدوري منذ خسارة يونايتد 2-1 أمام هدرسفيلد تاون الشهر الماضي.

ويلعب يونايتد على أرضه في أولد ترافورد مع نيوكاسل يوم السبت المقبل.