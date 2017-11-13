مدافع توتنهام السابق ينفي اتهامه بفريق الرجل الواحد

قال سيباستيان باسونغ، مدافع توتنهام السابق، إن الفريق يحتاج إلى جهود هاري كين لمواصلة هز الشباك، لكن مع ذلك لا يمكن وصفه بفريق الرجل الواحد. وانسحب كين من تشكيلة منتخب إنجلترا لخوض مباراتين وديتين أمام ألمانيا والبرازيل؛ بسبب الإصابة الأسبوع الماضي، لكن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، يثق بقدرته على التعافي لمواجهة غريمه في شمال لندن، نادي آرسنال، في الدوري الممتاز، يوم السبت.

وفي الشهر الماضي، وصف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، منافسه توتنهام بأنه “فريق هاري كين” لكن باسونغ عرض وجهة نظر مختلفة.

وقال باسونغ، الذي لعب مع توتنهام بين 2009 و2012 لشبكة “سكاي الرياضية”: “توتنهام دون هاري كين لا يكون نفس الفريق. لكن هذا لا يعني أنه فريق الرجل الواحد. يلعب دورًا محوريًا مع الفريق”.

“لكي يواصل هاري كين تسجيل الأهداف مثلما يفعل حاليًا، فإنه يحتاج إلى الثقة في زملائه بالفريق. المهاجم يساعدك دائمًا على الفوز لأن مهمته هز الشباك”.

وتابع: “المدافعون يؤدون عملًا مهمًا، لكن الاضواء لا تتسلط عليهم مثل الباقين. الفريق دائمًا هو الأهم”.

وهز كين، هداف الدوري الممتاز مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي بـ 8 أهداف هذا الموسم، الشباك 6 مرات في آخر 5 مواجهات لتوتنهام أمام آرسنال في الدوري.

وأضاف اللاعب الكاميروني: “يجب أن يشارك أمام آرسنال. إنه المهاجم الأساسي. إنه هداف الفريق”.

وتابع: “يلعب دورًا كبيرًا في مباريات القمة، لأنه إنجليزي ويمكنه أن يضيف المزيد من الحماس للفريق”.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الثالث في الدوري متأخرًا بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الثاني، وبـ 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.