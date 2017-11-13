تقرير.. أنطونيو كونتي وافق على تدريب باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفرنسي لنادي تشيلسي الإنجليزي، وافق على تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة “ميترو” أن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، قرّر التخلّي عن كونتي، بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وقد يُطيح به قبل يناير المقبل.

ويتعرّض كونتي الذي قاد تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لضغوط شديدة بعد تراجع الفريق إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، والمركز الثاني في دوري أبطال أوروبا.

وخسر تشيلسي 3 مباريات في 11 جولة، وهو الأمر الذي لا يعجب أبراموفيتش رئيس النادي والذي يعرف عنه إقالته لعدد غير قليل من المدربين منذ شرائه تشيلسي العام 2003.

كما يتعرّض الإسباني أوناي إيمري لضغوط في باريس سان جيرمان رغم نتائج الفريق المذهلة، وذلك بسبب توتر علاقته مع نجم الفريق الأول، البرازيلي نيمار، وعدم قدرته في السيطرة على غرف الملابس مع توتر علاقة نيمار مع زميله إدينسون كافاني.