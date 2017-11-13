راشفورد قبل مواجهة البرازيل: الظاهرة رونالدو كان ملهمي

قال ماركوس راشفورد ، مهاجم إنجلترا، اليوم الإثنين، إن البرازيلي رونالدو كان ملهمه، عندما سجل 3 أهداف مع ريال مدريد في شباك مانشستر يونايتد، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قبل 14 عامًا.

وقبل مواجهة البرازيل في لقاء ودّي في استاد ويمبلي، غدًا الثلاثاء، قال راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، إنه كان يبلغ من العمر 5 سنوات، عندما شاهد رونالدو في استاد أولد ترافورد، وهو يقود ريال مدريد للفوز 6/5 على فريقه الحالي، في مجموع مباراتي دور الـ 8.

وأضاف راشفورد، أنه بعد هذه المباراة، بحث مع شقيقه دوين، عن أهداف رونالدو، عبر موقع يوتيوب.

وأبلغ راشفورد وسائل إعلام بريطانية: “شاهدت مقاطع فيديو له، وشاهدته في أول مباراة لي كمشجع، وبقيت هذه المباراة في ذاكرتي، كانت في 2003، وسجل فيها ثلاثية”.

ونال اللاعب الإنجليزي، إشادة كبيرة من رونالدو، قبل بطولة أوروبا العام الماضي، عندما قال الهداف البرازيلي الفائز بكأس العالم، إن راشفورد (20 عامًا) يذكره بنفسه في فترة الشباب.

وتابع راشفورد: “كان اللاعب المفضل لشقيقي؛ لذا نشأت وأنا أتابعه كثيرًا في المباريات، وعندما تعرف أنه قال أشياء جيدة عنك، فهذا يجعلك مميزًا”.

وتعادلت إنجلترا، التي فازت في 8 من 10 مباريات دون هزيمة بتصفيات كأس العالم، بدون أهداف، مع ألمانيا بطلة العالم، في لقاء ودّي، يوم الجمعة الماضي.