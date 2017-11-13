فاردي يدعم المدرب كلود بويل بعد بداية إيجابية مع ليستر سيتي

قال جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، إن المدرب الجديد كلود بويل أظهر قدرته على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، دون إجراء تغييرات ضخمة.

والتحق الفرنسي بويل بتدريب ليستر قرب نهاية الشهر الماضي، وقاد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 إلى الخروج من منطقة الهبوط، والتقدم إلى المركز الـ 12 بعد الفوز والتعادل في أول مباراتين تحت قيادته.

وقال مهاجم إنجلترا لصحيفة لسيتر مركيوري: “تسير الأمور بشكل جيد.. لم يحدث الكثير من التغييرات لكنه قال، إنه يود إجراء تغييرات بسيطة في المستقبل؛ إنها مجرد أشياء بسيطة”.

وأضاف فاردي: “لقد قال إن هذه الأشياء ستجعلنا نظهر بشكل أفضل لذا نحن نتطلع إليها.. جاء المدرب الجديد وحصد أربع نقاط في مباراتين وهذه بداية جيدة”.

وأبدى فاردي دعمه لزميله السابق داني درينكووتر للعودة لتشكيلة إنجلترا، قبل كأس العالم العام المقبل بعد استبعاده من تشكيلة بلاده أمام ألمانيا والبرازيل، بسبب افتقاره لحساسية المباريات مع ناديه الجديد تشيلسي.

وقال فاردي لوسائل إعلام محلية: “أعتقد أنه بكل تأكيد يرغب في اللعب مع بلاده لكنه.. كان مصابًا ويحتاج إلى استعادة لياقة المباريات”.

وأضاف: “إنه يفعل ذلك في الأسابيع الأخيرة مع تشيلسي ويحتاج إلى مواصلة ذلك”.

ويستضيف ليستر منافسه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.