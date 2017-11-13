موسى ديمبلي يتطلع لدخول التشكيلة الأساسية لتوتنهام أمام آرسنال

يتطلع موسى ديمبلي، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، إلى دخول التشكيلة الأساسية لناديه لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهرين عند مواجهة آرسنال بعد تعافيه من إصابة في القدم.

وخاض ديمبلي 6 مباريات مع توتنهام في الدوري هذا الموسم وشارك لمدة 45 دقيقة بعدما اشترك كبديل خلال الفوز 1-صفر على كريستال بالاس هذا الشهر.

ويتطلع اللاعب البلجيكي إلى العودة للتشكيلة الأساسية لتوتنهام.

وقال ديمبلي لشبكة “سكاي سبورتس”: “تحسنت حالة إصابتي.. شاركت لمدة 45 دقيقة في آخر مباراة وهذا أمر جيد.. بكل تأكيد أريد اللعب مع الفريق وإضافة بصمتي وأشعر بتفاؤل كبير في الوقت الحالي”.

وأضاف: “بالنسبة لنا كل مباراة مهمة لكننا ندرك وجود المزيد من الترقب لهذه المباراة”.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي آرسنال سادسًا.