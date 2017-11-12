تقارير: هاري كين طلب الانتقال إلى ريال مدريد‎

طلب هاري كين هداف توتنهام الإنجليزي، من مدربه ماوريسيو بوكيتينيو الموافقة على انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحف “دايلي ستار‎” الإنجليزية، فإن اللاعب قال لمدربه: أريد تحقيق حلمي بالانضمام إلى ريال مدريد”.

ويرغب كين في الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي، دون سواه، مؤكدًا أنه لا يرحب باللعب لأي فريق إنجليزي آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن كين سيبدأ اتخاذ خطوات فعلية للرحيل إلى ريال مدريد، عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ونجح هاري كين في تسجيل 45 هدفًا في 40 مباراة مع توتنهام خلال العام الجاري، و86 هدفًا في 126 مباراة خاضها مع فريقه في البريميرليغ.