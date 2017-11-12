ماذا قال لوكاكو عن عودة إبراهيموفيتش؟

ماذا قال لوكاكو عن عودة إبراهيموفيتش؟

المصدر: إرم نيوز

يرى البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن عودة زميله زلاتان إبراهيموفيتش، للفريق، ستعزز آماله في المنافسة على لقب البريميرليغ.

وقال لوكاكو لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية: “إبراهيموفيتش سيساعدنا على العودة لمطاردة مانشستر سيتي، فعندما تواجه فريقًا مثلنا، فإنه صعب على المنافسين”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري، خلف مانشستر سيتي بـ8 نقاط.

وأضاف: عودته تحفزني حقًا”.

ومن المتوقع أن يعود إبراهيموفيتش للظهور مع مع مانشستر يونايتد نهاية ديسمبر القادم، بعدما غاب عن الفريق، منذ أبريل من العام المنصرم بسبب الإصابة.

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