ماذا قال لوكاكو عن عودة إبراهيموفيتش؟

يرى البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن عودة زميله زلاتان إبراهيموفيتش، للفريق، ستعزز آماله في المنافسة على لقب البريميرليغ.

وقال لوكاكو لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية: “إبراهيموفيتش سيساعدنا على العودة لمطاردة مانشستر سيتي، فعندما تواجه فريقًا مثلنا، فإنه صعب على المنافسين”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري، خلف مانشستر سيتي بـ8 نقاط.

وأضاف: عودته تحفزني حقًا”.

ومن المتوقع أن يعود إبراهيموفيتش للظهور مع مع مانشستر يونايتد نهاية ديسمبر القادم، بعدما غاب عن الفريق، منذ أبريل من العام المنصرم بسبب الإصابة.