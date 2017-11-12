ما سر تواجد الثنائي جون تيري والملاكم أنتوني جوشوا في دبي؟ (صور)

نشرت الصحف البريطانية صورًا للثنائي الملاكم البريطاني الشهير أنتوني جوشوا، وأسطورة فريق تشيلسي ولاعب أستون فيلا الحالي، جون تيري، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستعد جوشوا للمشاركة في تحدي “دبي للياقة”، بينما يقضي تيري فترة استجمام.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا لجوشوا وتيري مع بعضهما البعض على أحد شواطىء دبي.

ويأتي ظهور جوشوا في دبي للمشاركة في فعاليات “تحدي دبي للياقة”، وهو الذي استطاع منذ فترة مواصلة سجله الخالي من الهزائم في نزالات الملاكمة، بعدما تغلب على كارلوس باكام في النزال ،الذي أقيم على ملعب “الألفية” في ويلز، أواخر الشهر الماضي.

بينما جون تيري ظهر في أحد شواطىء دبي، وهو على العكاز، إذ يبدو أنه بدأ مرحلة التعافي من الإصابة القوية ،التي تعرض لها مع فريقه أستون فيلا.

وأصيب تيري، البالغ “36 عامًا”، خلال مباراة فريقه ،التي خسرها أمام ضيفه شيفلد وينزداي في الجولة الـ16 من الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.