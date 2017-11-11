ريان غيغز يدعو مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

قال اللاعب الويلزي السابق، ريان غيغز، إنه يتوجب على مانشستر يونايتد، أن يتعاقد مع الألماني ليروي ساني، لاعب منافسه مانشستر سيتي.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن غيغز، الذي لعب 23 موسمًا لمانشستر يونايتد، قوله، إن لاعبًا بمستوى ساني، يجب أن يكون في مانشستر يونايتد.

ويشكل ساني عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي، قادمًا من شالكة، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وسجل ساني 8 أهداف وصنع 7، في 17 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي، علمًا أنه سجل فقط 9 أهداف وصنع 8، في 37 مباراة الموسم الماضي.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة، برصيد 31 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي.