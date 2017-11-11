تشيلسي يجهز 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، اليوم السبت، أن نادي تشيلسي يستعد لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضحت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي غير مقتنع بقدرات البلجيكي ميتشي بيتشواي، ويسعى لضم مهاجم آخر برفقة الإسباني ألفارو موراتا.

وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة البلوز تجهز عرضًا بقيمة 100 مليون يورو (88 مليون إسترليني) ؛للتعاقد مع إيكاردي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان لا يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، وهو ما يعني قانونية ضم إيكاردي إلى تشكيلة تشيلسي في البطولة.

وانضم إيكاردي “24 عامًا” إلى إنتر ميلان صيف العام 2013 ،قادمًا من سامبدوريا ،وسجل 11 هدفًا في 12 مباراة الموسم الحالي، بينهما ثلاثية ضد آسي ميلان، علمًا أنه سجل 89 هدفًا خلال 158 مباراة مع إنتر ميلان منذ انضمامه إليه.

ويعاني تشيلسي ،الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الرابع على لائحة الترتيب برصيد 22 نقطة ،وبفارق 9 نقاط، عن المتصدر مانشستر سيتي، والمركز الثاني في المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.