ساوثغيت: آرسنال سبب حرمان ويلشير من منتخب إنجلترا

برّر مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، استبعاد لاعب الوسط جاك ويلشير من تشكيلته قبل مباراة ألمانيا الودّية اليوم الجمعة، بالقول إن ويلشير يلعب في مركز خاطئ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك ويلشير في 34 مباراة دولية مع إنجلترا، بما في ذلك كأس العالم 2014، لكنه غاب عن تشكيلة ساوثغيت منذ خروج إنجلترا من بطولة أوروبا 2016.

وأُعير ويلشير (25 عاماً) لبورنموث الموسم الماضي، وأنهى الموسم مصاباً في أبريل الماضي، قبل أن يعود لاحقاً هذا الموسم إلى تشكيلة آرسنال خلال مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وقال ساوثغيت للصحفيين: “لعب جاك طوال الموسم الماضي في مركز رأس الحربة.. هذه ليست طريقتنا في اللعب.. إذا كنا نبحث عن رأس حربة فإننا نملك ديلي (آلي)و(آدم)لالانا، ولا أعتقد أن جاك يمثل رأس حربة، وأعتقد أن دوره سيكون أفضل في العمق، لكنه لا يلعب مع فريقه بهذا الشكل”.

وأضاف: “لكنني أريد أن أكون أكثر وضوحاً، أنا معجب بجاك ويلشير فهو لاعب موهوب، كما أنني أحترمه كشخص، وأتمنى أن نتمكن من ضمه للمنتخب في مارس المقبل”.

وسجل ويلشير، الذي ينتهي عقده في ختام الموسم الحالي، هدفين في 8 مباريات مع آرسنال، لكنه لم يشارك مع فريقه أساسياً في الدوري الممتاز حتى الآن.

وأعرب اللاعب عن حبه للنادي اللندني الذي أمضى فيه 10 سنوات، معرباً عن أمله في البقاء مع الفريق والسعي إلى أن يكون أساسياً بشكل دائم في تشكيلة الفريق.

وقال ويلشير لصحيفة ستاندارد سبورت: “قضيت هنا 10 سنوات، وأحب هذا النادي وتربطني مع جمهوره علاقة خاصة، وبالطبع أرغب في البقاء، وأركز حالياً على أن أكون ضمن التشكيلة الأساسية في الدوري الممتاز، ولعبت كثيراً في السابق وسعيد لتمتعي باللياقة البدنية، لكنني أودّ أن أكون ضمن تشكيلة آرسنال في الدوري الممتاز”.

وتواجه إنجلترا منافستها البرازيل في مباراة ودية الثلاثاء المقبل، ويحل توتنهام هوتسبير ضيفاً على آرسنال عندما تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 نوفمبر الجاري.