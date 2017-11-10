ألفارو موراتا يستهدف رقمًا قياسيًا نادرًا

عبّر ألفارو موراتا المهاجم الإسباني لفريق تشيلسي الإنجليزي عن أمنيته في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول إسباني يفوز بلقب الدوري في 3 بطولات كبرى بعد فوزه رفقة يوفنتوس بقلب الدوري الإيطالي ورفقة ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني.

وقال موراتا: “أريد أن أدخل التاريخ بالفوز بلقب دوريات إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وهي أكبر البطولات في العالم”.

وقبل النجم الإسباني تُوِّج مدربون ولاعبون بلقب 3 دوريات من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا وهي دوريات إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويعتبر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأشهر في أوروبا لكونه فاز بلقب الدوري في 4 بطولات كبرى وأضاع الخامس حين كان مدربا لريال مدريد.

وفاز أنشيلوتي بلقب الدوري في إيطاليا رفقة ميلان وفي إنجلترا رفقة تشيلسي وفي فرنسا رفقة باريس سان جيرمان وفي ألمانيا رفقة بايرن ميونخ.

ويأتي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ثانيًا لأنه فاز بلقب الدوري في إنجلترا رفقة تشيلسي وفي إيطاليا رفقة إنتر ميلان وفي إسبانيا رفقة ريال مدريد كما فاز أيضًا بلقب الدوري البرتغالي رفقة بورتو.

ولدى اللاعبين فاز الهولندي أريين روبين بلقب الدوري الإسباني رفقة ريال مدريد ولقب الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي ولقب الدوري الألماني رفقة بايرن ميونخ، كما فاز بلقب الدوري الهولندي رفقة إيندهوفن.

كما فاز مواطنه مارك فان بوميل الذي فاز بلقب الدوري في إسبانيا رفقة برشلونة وفي إيطاليا رفقة ميلان وفي ألمانيا رفقة بايرن ميونخ.

كما فاز النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بلقب الدوري في إيطاليا رفقة إنتر ميلان وآسي ميلان وفي إسبانيا رفقة برشلونة وفي فرنسا رفقة باريس سان جيرمان كما فاز أيضًا بلقب الدوري الهولندي رفقة أياكس.

بدوره تُوج النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام بلقب الدوري في إنجلترا رفقة مانشستر يونايتد وفي إسبانيا رفقة ريال مدريد وفي فرنسا رفقة باريس سان جيرمان.