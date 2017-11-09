هازارد يُبقي الباب مفتوحًا أمام ريال مدريد

أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي إعجابه بالأسطورة الفرنسي “زين الدين زيدان” مدرب ريال مدريد حاليًا، متمنيًا أن يتدرب تحت قيادته في المستقبل.

وقال هازارد خلال تصريحات لقناة “RTL”: “كل العالم يعرف الاحترام الذي أكنه لزيدان كلاعب وأيضًا كمدرب، وأعتبره قدوتي، ولا أعرف ما سيحدث في المستقبل في مسيرتي، لكنني حاليًا مركّز على عملي في تشيلسي”.

وكان “زيدان” قد نصح ريال مدريد بالتعاقد مع الدولي البلجيكي حين كان لاعبًا في ليل الفرنسي العام 2010 وكان عمره 19 عامًا فقط، لكن إدارة ريال مدريد لم تستمع لنصيحة النجم الفرنسي.

وأعاد “زيدان” المحاولة مرة أخرى صيف 2015 لضم اللاعب من تشيلسي، لكن المحاولة فشلت، وقال المدرب الفرنسي حول نجم تشيلسي: “بعد رونالدو وميسي، هازارد” هو اللاعب الذي أحبه، وممتع أن تشاهده يلعب”.

ورغم رغبة “فلورنتينو بيريز” رئيس ريال مدريد بضم البرازيلي نيمار، أو الأرجنتيني باولو ديبالا، إلا أن زيدان يفضل التعاقد مع الدولي البلجيكي في المستقبل القريب.